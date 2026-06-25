Veneçuela.-Més de 30 morts i 700 ferits en el doble terratrèmol de Veneçuela "sense comptar" La Guaira, "zona desastre"

Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov
MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
Almenys 32 persones han mort i més de 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa del doble terratrèmol de magnitud 7,2 i 7,5 en l'escala Richter ocorregut al nord del país, segons ha anunciat la presidenta encarregada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertat que les xifres no inclouen el balanç de l'estat de la Guaira, que ha descrit com a "zona de desastre" amb "desenes d'edificis col·lapsats".
"A aquesta hora tenim coneixement de 32 morts, sense comptar encara amb les xifres que pugui sumar l'estat La Guaira, i més de 700 ferits que hem estat rebent en emergència tant d'hospitals públics com de centres de salut privat", ha anunciat la presidenta encarregada en un discurs dirigit a la nació.
En la seva compareixença, abans fins i tot de compartir el balanç de víctimes, ha alertat que "l'estat més afectat per aquest inèdit fenomen sísmic és l'estat La Guaira", on hi ha "desenes d'edificis col·lapsats". "Podem dir que l'estat La Guaira és una veritable tragèdia i es converteix en una zona de desastre".