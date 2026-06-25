Veneçuela.- Un doble terratrèmol de magnituds 7,2 i 7,5 a Veneçuela provoca esfondraments i risc de col·lapse

Delcy Rodríguez declara l'estat d'emergència i tanca l'Aeroport Internacional de Maiquetía per "greus danys"
MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -
Un doble terratrèmol de magnitud 7,2 i 7,5 en l'escala de Richter ocorregut entorn de la serra d'Aroa, al nord-oest de Veneçuela, i seguit d'una vintena de rèpliques, ha sacsejat diversos estats, inclòs el districte de Caracas, i ha ocasionat l'"esfondrament d'edificis en diferents parròquies", deixant a més "moltes estructures en risc de col·lapsar".
"El dia d'avui (dimecres), al voltant de les 6 de la tarda (mitjanit del dijous 25 a l'Espanya peninsular i a Balears), van ocórrer dos sismes seguits, el primer de 7,2 i seguidament un de 7,5 (en l'escala Richter). A aquesta hora ja s'han registrat 20 rèpliques", ha declarat la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, en una compareixença en la qual ha informat de la declaració de l'estat d'emergència.
Entre els efectes del doble sisme, la mandatària ha informat de l'"esfondrament d'edificis en diferents parròquies", poc després que el vicepresident de Política, Seguretat Ciutadana i Paz, Diosdado Cabello, informés de "situacions molt alarmants des del punt de vista gràfic" als barris dels Pals Grans i d'Altamira, al municipi de la capital de Chacao, l'àrea amb les afectacions "més greus". "Se'ns han caigut uns edificis i cases i habitatges, s'han desplomat", ha subratllat Cabello.
A més de la capital, Delcy Rodríguez també ha informat d'importants conseqüències en els estats de Miranda, La Guaira --"durament afectat", amb l'Aeroport Internacional de Maiquetía "tancat per greus danys"--, Aragua, Carabobo i Falcón. Cabello, per la seva banda, ha apuntat a afectacions, a més d'en els citats estats, en Yaracuy, Lara i Mérida, i ha assenyalat que "moltes estructures estan en riscos de col·lapsar".
Tot seguit, el vicepresident ha subratllat que "ningú ha de quedar-se dins dels edificis, perquè aquest tipus d'esdeveniments normalment ve acompanyat de rèpliques, que tenen caràcter ja d'acabar de col·lapsar algunes estructures que han sofert en l'esdeveniment principal", una situació en la qual les construccions afectades experimenten "feblesa estructural i s'enfonsen".
AFECTACIONS A MÚLTIPLES SERVEIS
D'altra banda, la mandatària ha informat que els serveis d'electricitat i d'aigua han sofert també "afectacions" en múltiples estats, limitacions que se sumen a la decisió --presa "per instruccions de la presidenta" i comunicada poc abans per Cabello-- d'implementar un "tancament temporal" en el servei de gas directe als edificis "fins que acabi l'avaluació".
"No volem que vagi passi algun tipus d'accident", ha subratllat el vicepresident, al·legant que la decisió "té molt a veure més amb que la gent entengui que no pot estar a les cases, (...) que no pot estar als edificis".
Addicionalment, Delcy Rodríguez ha informat que els sistemes de metro i ferrocarril han estat suspesos "per poder facilitar labors tant de rescat com de recuperació d'infraestructura habitada" i que "no hi haurà classes els següents dies d'aquesta setmana", en la qual també romandran suspeses les activitats que no corresponguin amb serveis essencials.
Quant a l'atenció sanitària, la presidenta en funcions ha assegurat haver activat "tota la xarxa de salut pública i privada del país, sobretot a les zones més afectades, per a atenció dels ferits", al mateix temps que ha estès les seves condolences a "els qui lamentablement hagin sofert pèrdues d'un familiar".
"Vull demanar als metges, infermeres, a tot el personal de salut en el seu conjunt perquè es dirigeixin als seus llocs de treball i puguem atendre a les persones que estan ja sent portades a les emergències, tant dels hospitals com a centres de salut privats", ha sol·licitat Israel.
Les xifres de magnitud citades per Rodríguez han estat recolzades per la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), les dades de les quals coincideixen al seu torn amb el Servei Geològic d'Estats Units (USGS, per les seves sigles en anglès), que ha informat de "un doble esdeveniment" en l'estat de Yaracuy, amb un terratrèmol "precursor" de magnitud 7,2 amb epicentre en la localitat de San Felipe i a una profunditat de 21,9 quilòmetres, el qual que ha antecedit al "sisme principal" de magnitud 7,5, amb epicentre en Yumare i una profunditat de deu quilòmetres.
"L'USGS estima que és probable que hi hagi un elevat nombre de víctimes i danys, i que el desastre probablement sigui generalitzat", ha anotat el Servei, que també ha alertat que "podrien produir-se rèpliques, algunes potencialment amb fortes sacsejades".