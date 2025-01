Veïns de Casa Orsola de Barcelona protesten amb una cassolada pel desallotjament d'aquest divendres

Unes 1.000 persones han assistit a la protesta, amb actes i actuacions musicals

BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

Veïns de la Casa Orsola --situada en el número 122 del carrer Consell de Cent-- i ciutadans de Barcelona protesten amb una cassolada pel desallotjament d'un inquilí de l'edifici previst per a aquest divendres al matí, després de viure vint-i-tres anys a la finca.

Unes 1.000 persones --segons fonts municipals-- s'han concentrat enfront de l'edifici, amb pancartes amb les frases 'No ens podran desnonar', 'Defensem Casa Orsola' i banderes del Sindicat de Llogateres de Catalunya, i han cridat 'Casa Orsola, no estàs sola', en un ambient tranquil sense presència policial.

A les 20 hores, des del Sindicat s'ha animat als veïns a agafar casseroles i a protestar, mentre que les persones del carrer ho han fet movent les claus.

VEÍ AFECTAT

Al Josep, el veí afectat, se li va acabar el contracte de lloguer en 2021, però ha continuat pagant la mensualitat sense anar-se'n, per "pressionar" a Lioness Inversions a negociar i, després de 2 anys de procediments judicials, l'Audiència de Barcelona ha ratificat la sentència de desnonament i el jutge ha fixat la data pel 31 de gener.

Per aquest motiu, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha organitzat una marató de "resistència" amb diverses activitats per mostrar el rebuig a aquest desnonament, als lloguers temporals i a l'especulació immobiliària.

Després de veure la multitud de persones enfront de la Casa Orsola, Josep ha agraït en declaracions als mitjans el suport i els missatges rebuts: "No m'ho esperava, ha estat una sorpresa. Esperava que vindria gent, però no tanta".

ACTES VEÏNALS

Els actes es poden seguir des del carrer, amb una pantalla geganta per no perdre detall, o en directe a través dels canals de Youtube i Instagram del Sindicat fins al divendres al matí.

A les 18.30 hores ha començat la marató d'actes enfront de l'edifici, amb actuacions de grups musicals, com Svetlana i La Ludwig Band des de les balconades, i tertúlies a l'interior dels pisos que s'emeten a través de la pantalla.

A més, s'han combinat retransmissions en directe amb continguts amb la col·laboració de professionals del periodisme com Mònica Terribas, Jordi Évole o Joel Díaz.

També s'ofereix sopar popular i una carpa per passar la nit i, al voltant de les 9 hores d'aquest divendres, han convocat una concentració davant l'edifici per protestar pel desallotjament, previst per les 10.30 hores.

SINDICAT DE LLOGATERES

El portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Enric Aragonès, ha expressat en declaracions als mitjans que "s'ha demostrat un cop més que la gent està farta de tenir por quan se'ls acaba el contracte".

"No estem disposats al fet que el desallotjament es pugui executar", ha dit; ha ratllat a les institucions com a responsables, i ha animat a la ciutadania a participar aquest divendres per frenar el desnonament.