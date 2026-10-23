Publicat 23/10/2026 08:32

Un vehicle incendiat talla 3 carrils de l'AP-7 a Sant Cugat (Barcelona) en sentit Girona

Vehicle Incendiat Que Obliga A Tallar 3 Carrils De l'AP-7 A Sant Cugat (Barcelona) En Sentit Girona
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentit Girona té 3 dels 4 carrils tallats des d'aquest divendres a les 8 hores a causa d'un vehicle incendiat per un accident múltiple amb 4 turismes implicats.

El succés provoca congestió entre Sant Cugat i Sant Andreu de la Barca (Barcelona) i afecta "de rebot" l'enllaç amb la B-23, ha nformado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

En una altra anotació a 'X', els Bombers han explicat que s'han desplaçat amb 2 dotacions fins al lloc i que totes les persones afectades per l'accident estan il·leses fora dels vehicles.

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