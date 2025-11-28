Un vehicle cau a la via del tren a Celrà (Girona) després d'un accident múltiple

PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT - Arxiu
GIRONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Un vehicle ha caigut a la via del tren a Celrà (Girona) després de patir un accident múltiple amb altres dos vehicles aquest divendres a la tarda, informen Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat en dos missatges a 'X', recollits per Europa Press.
Els bombers expliquen que van rebre l'avís a les 18.19 hores i que l'accident va tenir lloc en la C-66 a Celrà, on tres vehicles han xocat i un d'ells ha caigut per un desnivell i ha acabat a la via del tren, tot i que afegeixen que ja s'ha retirat el vehicle.
La circulació dels trens a la línia R11 i RG1 entre les estacions de Celrà i Girona s'ha tallat durant 15 minuts (fins a les 18.50 hores) a causa d'aquest succés, segons assenyalen fonts de Renfe; i Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.