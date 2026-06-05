El Vaticà confirma que el Papa es reunirà amb víctimes d'abusos a Espanya

MADRID 5 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos durant el viatge a Espanya que començarà aquest dissabte. Una trobada que no estava inclòs en l'itinerari del viatge, que finalitzarà el proper 12 de juny, i en el qual participaran "algunes víctimes d'abusos per part del clergat espanyol", segons ha confirmat el Vaticà aquest divendres.
L'Església espanyola ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta reunió després que les associacions de víctimes portin mesos reclamant a l'Arxidiòcesi de Madrid que inclogués una trobada amb el Pontífex en la primera visita a Espanya en els últims quinze anys.
El Vaticà ha explicat que es proporcionarà "més informació" després de la trobada amb les víctimes "si fos necessari", per "respecte" als seus "desitjos i la confidencialitat requerida".