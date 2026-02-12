Van Morrison s'incorpora al cartell del Festival de Jazz de Barcelona

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El cantant i compositor Van Morrison actuarà el 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum de Barcelona en el Festival de Jazz de Barcelona 11 anys després de la seva última visita a la ciutat, informa aquest dijous el festival en un comunicat.
El concert del 'lleó de Belfast' formarà part de la celebració del trienni que commemora els 60 anys i 60 edicions del festival, que es farà entre 2026 i 2028, i servirà per presentar el seu treball 'Somebody Tried to sell me a Bridge'.
Les entrades per al concert de Van Morrison, amb una trajectòria que supera les sis dècades, es posaran a la venda el 17 de febrer.