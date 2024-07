Valtònyc anuncia la seva retirada de la música en el festival 'El Tingladu'

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc, ha anunciat la seva retirada de la música aquest dissabte a la nit en el festival 'El Tingladu' de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), la seva primera i única actuació després de tornar de Bèlgica al cap de sis anys vivint-hi.

"Aquest és l'últim concert de la meva carrera", ha clamat en la seva actuació a 'El Tingladu', concert que ha fet en agraïment al festival per mantenir-lo simbòlicament en el cartell durant gairebé els sis anys que ha residit a Bèlgica i pagar-li un calaix solidari, a banda d'haver organitzat una edició especial a Brussel·les el 2019.

"Tinc una bona feina. No sé què explicar ja, amb el rap. Quan feia rap tenia 18 anys, tenia una feina de merda en una fruiteria i estava enfadat amb el món, tenia ràbia", ha explicat en unes declaracions a Tv3.

Valtònyc ha admès que ara li fa "una mica de vergonya sortir a l'escenari i interpretar un personatge".

"Crec que la gent està una mica saturada i la cançó protesta avui dia no és tan ben rebuda, perquè tu vas a un concert i no tens ganes d'escoltar el que has estat consumint 24 hores a les xarxes socials", ha opinat.