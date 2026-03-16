'Valor sentimental' deixa sense premi a 'Sirat' en els Oscar 2026

MADRID 16 març (EUROPA PRESS) -
'Valor sentimental', cinta noruega dirigida per Joachim Trier, s'ha alçat amb l'Oscar a la millor pel·lícula internacional en la 98 edició dels Premis de l'Acadèmia d'Hollywood. Una categoria en la qual també estava nominada 'Sirat', cinta amb producció catalana d'Oliver Laxe que també competia per l'Oscar a millor so, que va anar per a 'F1: La pel·lícula'.
Els encarregats de lliurar el premi a la millor pel·lícula internacional van ser Priyanka Chopra i Javier Bardem. L'actor espanyol, que lluïa xapes reivindicatives en la seva solapa, abans de la lectura de nominats va proclamar "No a la guerra i i llibertat per a Palestina".
Juntament amb 'Sirat' i a la guanyadora, les nominades a millor pel·lícula internacional eren la iraniana 'Un simple accident' de Jafar Panahi, la brasilera 'L'agent secret' de Kleber Mendonça Filho i la tunisenca 'La veu de Hind' de Kaouther Ben Hania.