Vall d'Hebron suspèn operacions a l'Hospital de Traumatologia per una avaria de climatització

HOSPITAL VALL D'HEBRON - Arxiu
BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha informat que l'activitat quirúrgica programada a l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats ha quedat suspesa per poder reparar una "avaria sobrevinguda" en el sistema de climatització.
En un comunicat, ha afirmat que des de les 15 hores d'aquest dimarts i fins al dijous a les 8 està prevista "una parada total del sistema de climatització" de l'edifici de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats per reparar aquesta avaria.
Durant aquest termini de temps, a més de la suspensió de l'activitat quirúrgica programada, ha informat que els codis politrauma es distribuiran entre els diferents hospitals de la ciutat a través del SEM.
Explica que sí que s'atendrà tant als pacients que arribin de forma espontània a Urgències de Traumatologia com als lesionats medul·lars i grans cremats: per a això, s'ha habilitat un quiròfan i dos llits de reanimació addicionals a l'Hospital General.
Assegura que l'activitat d'hospitalització i de consultes externes "es mantindrà amb normalitat" i que l'hospital està treballant per instal·lar equips de refrigeració portàtils en els espais crítics.