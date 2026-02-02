El Vall d'Hebron duu a terme "el primer trasplantament de cara del món" amb una donant d'eutanàsia

El procés, "molt difícil i molt complex", requereix més de 100 professionals
BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La directora assistencial de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Maria José Abadías, ha explicat aquest dilluns que el centre ha dut a terme "el primer trasplantament de cara del món" amb la donació d'una persona que havia rebut la prestació d'ajuda per morir (PRAM), coneguda com eutanàsia.
Ho ha explicat en una roda de premsa amb la receptora del trasplantament parcial de cara, la Carme, i en la qual Abadías ha detallat que es tracta del sisè trasplantament facial fet a Espanya --tres dels quals al Vall d'Hebron-- i el número 54 a tot el món.
El coordinador de programes de donació i trasplantaments del Vall d'Hebron, Alberto Sandiumenge, ha precisat que es tracta d'un procediment "molt difícil i molt complex" i que, en aquest cas, s'ha necessitat la participació de més de 100 persones i molts mesos de reunions.
PLANIFICACIÓ 3D
El cap del servei de cirurgia plàstica i cremats, Joan-Pere Barret, ha explicat que es tracta del primer trasplantament de cara amb planificació 3D amb guies de tall de la receptora i la donant simultàniament, la qual cosa ha estat possible gràcies a que aquesta última anava a rebre l'eutanàsia, fet que va permetre planificar amb antelació i detall el trasplantament i crear els models tridimensionals.
També ha estat el primer trasplantament de cara del món amb control contínu neurofisiològic amb el Servei de Neurofisiologia Clínica; el primer amb control de perfusió intraoperatòri amb fluorescència NIR (Near-Infrared) amb el sistema SPY-PHI, i el primer de cara al món amb control postoperatori d'oximetria somàtica regional amb infrarojos.
LA RECEPTORA
La Carme estava de vacances a les Canàries el juliol del 2024 quan la picada d'un insecte li va provocar una infecció, després de la qual va desenvolupar una sèpsia que va provocar que hagués de "lluitar per la seva vida" durant dos mesos i que, al seu torn, va acabar en necrosi en diversos teixits del cos, entre els quals la cara, la boca, la llengua i diversos músculs facials.
El desembre del 2024, la pacient va acudir a l'Hospital Vall d'Hebron, on Barret li va plantejar diverses opcions, entre les quals hi havia el trasplantament de cara, per la qual la Carme va optar, i es van iniciar els tràmits per poder fer l'operació.
LA DONANT
Durant aquest procés, una pacient de l'hospital va sol·licitar l'eutanàsia per problemes genètics, "per no permetre que fos la malaltia qui decidís per ella", i va voler donar, entre altres òrgans, la cara, si era oportú.
Barret ha explicat que ell i el seu equip van conèixer la donant: "Us podeu imaginar que no hi pot haver paraules per expressar la intensitat emocional i magnitud del moment. L'única cosa que volia saber la pacient era si podia donar la cara. I la resposta, òbviament, era positiva".
El metge ha subratllat la generositat i altruisme de la pacient, i també ha lloat la tasca de l'equip de coordinació de Trasplantaments, que fan una tasca diària "silenciosa i anònima", donant confort als que rebran l'eutanàsia i a les seves famílies i donant vida als que estan esperant els trasplantaments.
ABANS I DESPRÉS
La Carme ha explicat que, abans del trasplantament, va passar per tres UCI; quan va sortir, la necrosi se li havia "menjat mitja cara", no podia menjar, no respirava bé i no podia fer vida normal, ni sortir a prendre un cafè.
Quatre mesos i mig després del trasplantament, i havent passat un mes entre l'UCI i la planta de la unitat de cremats, la Carme ja té sensibilitat a tota la zona trasplantada i explica que ho nota tot, i que ja pot menjar i beure: "És perfecte".
La receptora, que ara fa exercicis de rehabilitació periòdicament, ha expressat el seu agraïment a la donant --a qui, en compliment de la llei, no va conèixer--, i especialment a l'equip del Vall d'Hebron i a Barret: "El doctor és el meu àngel de la guarda".
EL PROCEDIMENT
El procediment, que només es fa en uns 20 centres arreu el món, requereix la participació de professionals de la cirurgia plàstica i microcirugía reparadora, trasplantament, immunologia, laboratoris, psiquiatria i psicologia clínica, rehabilitació, unitat de vigilància intensiva i anatomia patològica, entre d'altres.
Donant i receptor han de compartir sexe i grup sanguini i presentar unes mesures antropomòrfiques del cap similars, i el trasplantament es fa només després d'una valoració del receptor que inclou una entrevista amb una persona referent "de la seva màxima confiança".
En aquest cas, abans de la intervenció es van fer uns TAC a la donant i la receptora, fet que va ser possible en tractar-se d'algú que anava a rebre l'eutanàsia i que ja sabia que anava a donar; a partir d'aquí, es van elaborar models tridimensionals digitals i una màscara de silicona per aplicar a la zona facial de la donant, reconstruint la zona intervinguda.
L'operació, que pot durar entre 15 i 24 hores, inclou trasplantaments de pell, teixit adipós, nervis perifèrics, musculatura facial i ossos de la cara, entre d'altres, i inclou suport emocional i psicològic durant el postrasplant.