Vall d'Hebron consolida una tècnica "pionera" per operar el càncer de cap i coll

Vall d'Hebron ha consolidat una tècnica "pionera" per operar el càncer de cap i coll, basada en la tecnologia 3D i robòtica, que ja s'ha aplicat amb èxit a més de 15 pacients, informa aquest dissabte en un comunicat coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Cap i Coll, que és aquest diumenge.

El doctor David Virós i la pacient de la primera operació d'aquest tipus per extirpar un tumor a la zona tova del paladar a la Vall d'Hebron s'han retrobat als jardins del Vall d'Hebron Institut d'Investigació (VHIR) per compartir avanços i reptes en el tractament de la malaltia.

La seva intervenció, amb una tècnica pionera per evitar una incisió al coll i preservar els sentits, ha obert camí per a altres pacients, segons Virós: "En un any, hem intervingut a 15 pacients més amb la mateixa metodologia".

El següent pas en el qual està treballant el Servei d'Otorrinolaringologia és en la creació de bessons digitals per planificar les operacions amb major precisió.

"Les estructures que operem són elàstiques, es mouen, i amb bessons digitals podem simular tots els canvis amb els quals ens podem trobar i anticipar-nos a possibles complicacions", ha explicat Virós.