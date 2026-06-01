El Vall d'Hebron de Barcelona preveu iniciar després de l'estiu l'edifici de consultes externes

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns que està previst començar després de l'estiu les obres del nou edifici de consultes externes de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, als terrenys de la Teixonera i de 10 plantes.
"Després de l'estiu haurien de començar les obres. El compromís hi és", ha assegurat en el seu discurs d'inauguració de la nova Àrea d'Oncohematologia Infantil i Adolescent de l'hospital.
Illa ha afirmat que la Generalitat està fent inversions a centres com el Josep Trueta de Girona, el Clínic de Barcelona o el Verge de la Cinta de Tortosa: "No ens oblidem del Vall d'Hebron", ha subratllat.