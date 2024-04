El Vall d'Hebron de Barcelona comunica a la plantilla que no renovarà 200 professionals eventuals

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha comunicat a la plantilla que no renovarà el contracte d'uns 200 professionals eventuals, segons han confirmat fonts del centre a Europa Press.

Segons ha avançat aquest dijous 'El País', es tracta de contractes del període d'hivern que durant la pandèmia s'havien prorrogat, però que ara no es renovaran.

Les mateixes fonts han explicat a Europa Press que la majoria de la plantilla que no renovarà són majoritàriament infermers adscrits al Pla integral d'urgències de Catalunya (PIUC).

També han indicat que el Vall d'Hebron ha de fer "internament equilibris per compensar els 33 milions que venen de 3 conceptes": els fons covid-19 que ja no rep l'hospital, redistribució pressupostària de la Conselleria de Salut, i l'actualització del nombre de treballadors als quals s'aplicarà l'augment salarial del III Acord de l'Institut Català de la Salut (ICS).

I han afegit que una de les mesures és que aquests treballadors que "no continuaven habitualment, tampoc no continuïn aquest any" perquè no els necessiten de moment.

AFECTACIONS

El sindicat d'infermeria Satse Catalunya ha alertat aquest dijous en un comunicat que la retallada "afectarà la qualitat assistencial" i també ha assenyalat que la disminució de l'activitat a l'estiu i la no renovació del personal de substitució apunta a un augment de les llistes d'espera.

"Ni les millores del III Acord, ni l'equitat territorial són raons per deixar d'invertir en un dels hospitals referents de Catalunya", ha afegit.

A més, han explicat que la direcció del Vall d'Hebron ha reconegut als sindicats que el nombre de contractes eventuals no renovats podria créixer i, des de Satse, temen que aquesta mesura arribi a 400 professionals, la qual cosa suposaria "més càrrega assistencial per a la plantilla".