Valero (BSC-CNS) sobre la nova fàbrica d'IA: Han escollit Barcelona "perquè som els millors"

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -

El director del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Mateo Valero, ha reivindicat que, en les seves paraules, no hi havia dubte que la capital catalana anava a ser triada per albergar la primera fàbrica d'intel·ligència artificial (IA) d'Espanya: Han escollit Barcelona "perquè som els millors".

Ho ha dit en preguntar-li per la inversió de 61,76 milions anunciada pel Govern espanyol després que la Comissió Europea hagi seleccionat al centre barceloní entre els 7 projectes europeus per impulsar la innovació en la Unió Europea a través d'aquesta tecnologia, en una entrevista d'aquest dijous al diari 'Ara' recollida per Europa Press.

"Som el millor centre de supercomputació a Europa i un dels tres millors del món. Argonne, als Estats Units; Riken, al Japó, i Barcelona", ha sostingut Valero, que ha assenyalat que la nova fàbrica crearà uns 30 o 40 llocs de treball fixos al BSC que, alhora, ajudaran a crear altres llocs en les empreses.