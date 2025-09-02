Valérie Perrin publica 'Tatá': "La figura de les tietes és important, és una altra versió de la mare"

Reivindica les històries petites i el retorn als orígens
L'autora Valérie Perrin ha publicat en castellà el seu llibre 'Tatá' (Duomo), en el qual aborda el pes dels secrets i el silenci i la importància de recuperar la memòria familiar: "La figura de les tietes és important, és una altra versió de la mare".
Ho ha dit en una trobada amb periodistes aquest dimarts a Barcelona, en la qual ha reivindicat les històries petites i la vida en una ciutat petita industrial de França, a Gueugnon, que és la seva ciutat natal, a la que també fa un homenatge en aquesta novel·la.
El llibre narra com la protagonista, Agnès, rep la trucada de l'Ajuntament de Gueugnon i li diuen que la seva tieta, Colette, acaba de morir, i ella assegura que és impossible perquè la seva tieta va morir fa tres anys i li demanen que vagi a reconèixer el cos i veure qui és aquesta persona.
A partir d'aquí, hi ha dues qüestions que sobrevolen tota la història i que Agnès anirà desentranyant com si fos una investigadora del seu propi llinatge, a través de casettes de la seva pròpia tieta: d'una banda, per què Colette va fer creure que estava morta i, per un altre, qui és la persona que està a la tomba.
Preguntada per l'origen de la novel·la, explica una anècdota en una piscina municipal, quan un nen va cridar a la seva tieta i va exclamar 'Tatá', una primera idea que va anar madurant i que finalment va culminar en aquesta novel·la, que narra la neboda en primera persona a manera de diari.
SILENCI I FAMÍLIA
Un dels temes principals de l'obra són els secrets familiars i el silenci que es perpetua de generació en generació: "Hi ha massa secrets i no es parla. Històries familiars que passen de generació en generació i seria molt important parlar amb els més grans i que se sàpiga".
Un altre aspecte central és el cinema --en un homenatge a l'ofici del seu marit, el director Claude Lelouch--, que sobrevola el llibre amb referències clares, com el fet que la protagonista és una cineasta i parla de les seves pel·lícules i de com escriu papers pel seu espòs.
MEMÒRIA
Perrin assegura que amb la recerca i el descobriment de la vida de Colette, que en aparença és vanal, a Agnès "li canvia la vida", perquè torna als seus orígens, a la seva ciutat petita a la qual no hagués tornat, i es retroba amb els amics de la infància.
"El fet de connectar-se a la mort de la seva tieta per a ella suposa una volta a la vida. Agnès ha viscut a Los Angeles i a París, i el tornar a la ciutat petita industrial i descobrir els plaers i coses petites que hi ha, doncs una mica explica la vida. No cal anar molt lluny per viure bé i trobar una vida feliç", defensa.
LES TIETES
Sobre la figura de les tietes, Perrin assegura que és un personatge "molt important" en la seva vida, ja que la seva mare tenia 6 germanes, per la qual cosa ella tenia 6 tietes, i per a ella eren una figura destacada, com si fos una altra figura de mare, i en aquesta obra les reivindica.
La novel·la també parla de futbol i de l'equip local de Gueugnon --el pare de Perrin era futbolista professional i va fitxar per a l'equip de Gueugnon en 1968-- i creu que, juntament amb la indústria, són dos aspectes que marquen a la localitat i dels quals "havia de parlar" i, concretament, a través dels ulls d'una dona.
PROJECTES
Avança que està preparant un llibre i que es troba en la fase d'investigar i que, de fet, a mitjan setembre s'anirà a Marsella: "Abandonaré la Borgoña per aquesta vegada", comenta entre riures, ja que els seus anteriors llibres, inclòs 'Tatá' estan ambientats en aquesta zona de França.
Finalment, explica que s'està treballant per portar al cinema el seu llibre 'Els Oubliés du dimanche' de la mà de Jean-Pierre Jeunet (director de 'Amélie') i que s'estrenarà en 2026; així com que està en negociacions per adaptar 'Trois' al format seriï per a plataforma.