Valérie Delpierre, nova presidenta de la Federació de Productors Audiovisuals (Proa)

FEDERACIÓ DE PRODUCTORES AUDIOVISUALS (PROA)
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
La Federació de Productors Audiovisuals (Proa) ha renovat la junta directiva amb l'elecció de Valérie Delpierre com a nova presidenta de l'organització, informen en un comunicat aquest dimarts.
Delpierre és la productora executiva d'Inicia Films, una productora de projectes de ficció, documental i animació creada el 2006, i la seva candidatura és "una proposta de continuïtat" de les principals línies d'actuació de la junta sortint presidida per Ferran Cera.
La voluntat en el seu mandat és "reforçar la presència de la federació en els espais nacionals i internacionals on es concentren les dinàmiques de més impacte mediàtic i industrial per consolidar Proa com un actor clau, actiu i reconegut en els processos de debat, decisió i representació del sector", apunten.