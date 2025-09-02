5 vaixells de la Global Sumud Flotilla tornen a Barcelona per les condicions meteorològiques

Algunes de les embarcacions pateixen problemes amb les comunicacions, segons un dels tripulants
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
5 vaixells de la Global Sumud Flotilla que van partir aquest dilluns a la tarda des del Port de Barcelona han hagut de tornar a causa d'una tempesta al mar en la matinada d'aquest dimarts.
En un comunicat, la coalició ha explicat que, a causa de les "condicions meteorològiques extremes", 5 de les embarcacions de menor grandària han hagut de tornar al Port de Barcelona per motius de seguretat.
"Quan petites embarcacions civils han de realitzar el treball que els governs no han fet, navegant per trencar el setge i posar fi al genocidi, els desafiaments com aquests són comuns", informen des de la Global Sumud Flotilla, i afegeixen que tots els tripulants estan fora de perill i que la missió continua.
PROBLEMES AMB LES COMUNICACIONS
Un dels membres de la Flotilla, el periodista Yusuf Omar, ha explicat aquest dimarts al matí en una publicació a Instagram que "molts dels vaixells han perdut la ràdio i Internet".
En les imatges, en les quals apareix l'activista Thiago Àvila, un dels coordinadors d'aquesta missió, mirant a través d'uns prismàtics, Yusuf Omar afegeix que l'únic contacte que tenen amb algunes de les embarcacions és visual: "No està sent un bon començament per a la flotilla".
Així i tot, des de la coalició es mostren "fermes" en el seu compromís d'unir-se als vaixells que partiran des de Tunísia, Grècia i Itàlia per portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza.
SEGON INTENT
La Flotilla va sortir aquest diumenge des del Moll de la Fusta de Barcelona amb unes 300 persones, entre les quals estan l'activista sueca Greta Thunberg i l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, però va haver de tornar aquest mateix dia per les males condicions de navegació.
Després de reunir-se el dilluns al matí, finalment l'organització va decidir reprendre l'expedició a la tarda, després d'una millora de les condicions meteorològiques, i la vintena d'embarcacions van començar a sortir progressivament des de les 19.30 hores.