Vaig donar Giannatonio venç en una tarda de terror a Montmeló

Esgarrifós accident d'Alex Márquez i caigudes de Jorge Martín i Pedro Acosta, mentre Joan Mir i Fermín Aldeguer es pugen al podi
MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -
El pilot italià Fabio Di Giannatonio (Ducati) ha conquistat aquest diumenge la victòria en la cursa de MotoGP del Gran Premi de Catalunya, sisena prova del Mundial de motociclisme, marcada per l'esgarrifós accident d'Alex Márquez (Ducati) que va obligar a onejar la primera de les dues banderes vermelles que es van veure aquest diumenge en la cita de la categoria regna, en la qual els espanyols Joan Mir (Honda) i Fermín Aldeguer (Ducati) van completar el podi.
Tot marxava segons el previst en el Circuit de Barcelona-Catalunya quan en la volta 12 de les 24 fixades, després d'una fallada electrònica de la moto d'Acosta, Alex Márquez va perdre el control de la seva moto tractant d'esquivar-lo i va acabar a l'herba, amb la màquina entrant de nou en pista per l'aire a punt de provocar una desgràcia.
El de Cervera va acabar a l'hospital i la carrera es va rellançar amb un nou accident que va provocar la segona bandera vermella, i va haver de ser en la tercera resortida quan es resolgués tot. En ella, 'Diggia' es va imposar per aconseguir el seu primer triomf des de Catar 2023 per davant dels espanyols Joan Mir (Honda) i Fermín Aldeguer (Ducati).
La caiguda de Jorge Martín (Ducati), segon del campionat, després d'un incident amb Raúl Fernández (Aprilia), va acabar amb les seves opcions de puntuar i va permetre a Marco Bezzecchi (Aprilia), cinquè, afermar el seu avantatge en la general. Ara, l'italià atresora 139 punts, 12 més que el madrileny i 23 més que 'Diggia', que va arrabassar el tercer lloc del Mundial a un Pedro Acosta (KTM) que va caure en l'última corba de l'última volta per culpa del japonès Ai Ogura (Aprilia).
Una vegada apagats els semàfors, Acosta va aconseguir defensar la seva posició de privilegi enfront d'un Alex Márquez que va veure com Raúl Fernández li superava poc després. Tots dos es van tocar en la tercera volta i el del Gresini va caure fins a la cinquena plaça mentre Martín ascendia fins a posicions de podi.
A ritme de volta ràpida, Raúl Fernández ascendia al liderat quan amb prou feines es completava el cinquè gir al Circuit de Barcelona-Catalunya, però Acosta, en la volta 9, recuperava el cap de cursa. Per darrere, el petit dels Márquez augmentava el seu ritme per avançar al madrileny i començar la seva caça al de Mazarrón.
Ho va intentar en la primera frenada de la volta 12, abans que la por s'apoderés de Montmeló. Segons apuntaven des del seu equip, un problema electrònic en la moto d'Acosta li va fer reduir la velocitat i Alex, que rodava just darrere, no va poder evitar impactar de reüll amb la KTM, punxant el neumàtic posterior d'aquesta, i perdre el control, anant-se contra les proteccions.
El català va desviar la moto a temps per no estavellar-se contra el mur i es va anar al sòl mentre la Ducati volava per l'aire trencant-se en mil trossos. Una de les rodes es va anar contra la mà de Di Giannatonio, que va acabar a l'asfalt, i una altra peça donava a Raúl Fernández. Bandera vermella en el Circuit mentre tothom contenia l'alè.
Alex Márquez va poder entrar pel seu propi peu, encara que visiblement adolorit, i va ser traslladat a l'hospital en ambulància, mentre la resta d'implicats, excepte l'italià Enea Bastianini (KTM), van poder prendre la sortida en una nova carrera a 13 voltes.
Acosta va mantenir el liderat en la resortida, però un nou accident, amb els italians Francesco Bagnaia (Ducati) i Lucca Marini (Honda) i el francès Johann Zarco (Honda) implicats, va detenir de nou l'acció a Montmeló. El gal, el més afectat, va haver de ser traslladat al centre mèdic.
De nou, el murcià es va mostrar intractable en el rellançament de la cita, amb Martín guanyant-li la partida a Fernández. No obstant això, el de San Sebastián de los Reyes va veure frenades les seves aspiracions molt ràpid, en anar-se al sòl en la corba 5 després d'un incident amb el madrileny, que no va ser sancionat.
A poc a poc, Di Giannantonio va anar pujant posicions fins a arribar a l'altura d'Acosta. Li va aconseguir sobrepassar en el desè gir, i ja ningú discutiria la seva victòria, mentre que el de Mazarrón es va anar al sòl en l'última corba després d'un toc amb el japonès Ai Ogura (Aprilia), que va creuar quart la meta però que va caure fins al novè lloc per una sanció de tres segons per l'incident.
Mir i Aldeguer van completar el podi, encara que el balear va ser investigat per la pressió dels seus neumàtics. 'Pecco' Bagnaia, amb la sanció d'Ogura, va ascendir a la quarta posició, igual que Bezzecchi (Aprilia), finalment cinquè.
Entre la resta d'espanyols, Alex Rins (Yamaha) va concloure la prova onzè; Maverick Viñales (KTM) va ser tretzè; Raúl Fernández (Aprilia) va acabar setzè; Augusto Fernández (Yamaha), dissetè; i Jorge Martín, divuitè.
MANU GONZÁLEZ REGNA AMB MOTO2 I AFERMA EL LIDERAT
Per la seva banda, Manu González (Kalex) és més líder del Mundial de Moto2 en aconseguir la seva segona victòria de la temporada després de la de Tailàndia aquest diumenge a Barcelona, on va avantatjar en dues desenes a l'italià Celestino Vietti (Boscoscuro), mentre que Izan Guevara (Boscoscuro) es va assentar a la segona plaça de la general, en la qual ara està a 18,5 punts del madrileny, en ser tercer després de remuntar des de l'onzè lloc de sortida.
A més, Iván Ortolá (Kalex) va acabar quart, just per davant de Dani Folgat (Kalex), i Alonso López (Kalex), vuitè; Dani Muñoz (Kalex), onzè; José Antonio Rueda (Kalex), dotzè; i Arón Canet (Boscoscuro), catorzè, també van acabar en els punts.
No ho van aconseguir Unai Orradre (Kalex), setzè; Alberto Ferrández (Boscoscuro), divuitè; Adrián Hortes (Kalex), vintè primer; Sergio García Dols (Kalex), vintè tercer; i Xabi Zurutuza (Forward), vintè quart. Alex Escrig (Forward) no va poder acabar.
QUILES COMANDA EN PODI ESPANYOL DE MOTO3 I ÉS MÉS LÍDER
Amb moto3, l'espanyol Máximo Quiles (KTM) va afermar el seu liderat de la categoria petita en aconseguir, en una atapeïdíssima carrera, la seva quarta victòria en sis cites, tercera seguida, tot després de sortir des de la setena posició i després d'assaltar el primer lloc en l'última volta.
El murcià, que va aconseguir el triomf número 800 d'Espanya en el Mundial, va guanyar amb nomès 94 mil·lèsimes d'avantatge sobre el seu paisà Álvaro Carpe (KTM), que gairebé en línia de meta va avançar a l'últim ocupant del podi, el també espanyol David Muñoz (KTM).
Brian Uriarte (KTM), que havia entrat líder en l'última volta, va haver de conformar-se amb la quarta plaça per davant d'un David Almansa (KTM) que va completar el 'Top 5'. Adrián Fernández (Honda) va ser novè i Adrián Creuis (KTM), tretzè. Fora dels punts va acabar Joel Esteban (KTM), setzè, mentre que Jesús Ríos (Honda) va caure en la penúltima corba quan marxava setè i no va poder acabar la cita.
Amb aquest resultat, Quiles suma 140 de 150 punts posats en joc fins ara i aferma la seva renda sobre el segon del campionat, Adrián Fernández (76), a 64 del murcià. Carpe (73) continua en tercera posició a 67 unitats.