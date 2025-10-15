La vaga per Palestina talla la Ronda Litoral de Barcelona i accessos a Zona Franca i Mercabarna

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Manifestants que participen aquest dimecres a la vaga general per Palestina han tallat la Ronda Litoral de Barcelona, l'accés al Parc Logístic de la Zona Franca i un accés a Mercabarna.
La Ronda Litoral en sentit Besòs està tallada des d'aquest dimecres sobre les 7.55 hores i es fan desviaments per la sortida 21.
Passades les 7.00 hores, la manifestació també ha tallat la circulació en sentit Llobregat, però s'ha pogut obrir la via.
Sobre les 7.00 hores, també han bloquejat els accessos al Parc Logístic de la Zona Franca, i també han hagut bloqueig a un accés de Mercabarna.
Aquest dimecres Catalunya afronta una jornada de vaga que acabarà amb una manifestació a Barcelona convocada per vuit sindicats que volen "posar fi al genocidi, el colonialisme, l'ocupació i l'apartheid" a Palestina, segons recull la convocatòria.