La vaga per Gaza talla la ronda Litoral de Barcelona i accessos a Zona Franca i Mercabarna

Els manifestants conflueixen a la ronda Litoral i van al centre de Barcelona
BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Un grup de manifestants que participen aquest dimecres en la vaga general per Gaza han tallat la ronda Litoral de Barcelona, l'accés al Parc Logístic de la Zona Franca i un accés al Mercabarna.
Cap a les 9.40 els activistes han confluït a la ronda Litoral a l'altura de la Zona Franca i han començat a marxar en direcció a Drassanes, ja que durant el matí hi haurà una manifestació al centre de Barcelona.
Els manifestants caminen per la ronda Litoral amb la pancarta principal 'No hi ha pau sense justícia! Visca Palestina Lliure', cantant proclames per Palestina i portant banderes de la CGT, palestines, estelades, vermelles i negre-i-vermelles anarquistes.
TALLS
La ronda Litoral en sentit Besòs està tallada des d'aquest dimecres a les 7.55 hores i es fan desviaments per la sortida 21.
A les 7 tocades, la manifestació també ha tallat la circulació en sentit Llobregat, però s'ha pogut obrir la via.
Cap a les 7, també han bloquejat els accessos al Parc Logístic de la Zona Franca, i també hi ha hagut bloqueig en un accés de Mercabarna.
Aquest dimecres Catalunya afronta una jornada de vaga que acabarà amb una manifestació a Barcelona convocada per vuit sindicats que volen "posar fi al genocidi, el colonialisme, l'ocupació i l'apartheid" a Palestina, segons recull la convocatòria.