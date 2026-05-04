Vaga indefinida en el servei de neteja de Girona

GIRONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
Els treballadors i treballadores de l'empresa Girona+Neta, encarregada del servei de neteja de la ciutat, han convocat una vaga indefinida aquest dilluns, fet que ha obligat l'Ajuntament de Girona a organitzar una setmana de serveis mínims fins a l'11 de maig.
Segons ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns, és el conflicte intern d'una empresa privada però, no obstant això, per "responsabilitat", l'Ajuntament ha mantingut diverses reunions amb les parts per facilitar un pacte i, davant la impossibilitat d'arribar a un acord, vetllarà per l'estricte compliment dels serveis mínims.
En cas que es produeixin situacions de risc per a la salut pública, el consistori contractarà serveis d'emergència per retirar residus acumulats i activarà un comitè de crisi que es reunirà periòdicament per dur a terme un seguiment de les afectacions de la vaga.
L'Ajuntament sol·licita la "màxima responsabilitat i col·laboració" de la població, atès que la freqüència de recollida serà molt inferior a l'habitual, i es prega reduir al màxim la generació de residus durant els dies que duri l'aturada.
"Des del govern municipal s'exigeix a les parts que arribin a un acord per evitar la situació de vaga i es recorda que l'Ajuntament ja ha complert amb el que se li va proposar en el ple municipal del mes d'abril per desencallar la situació", informen.