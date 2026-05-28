La vaga de docents talla la C-32 a Mataró i Cabrera de Mar (Barcelona) aquest dijous

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
Un grup de docents ha tallat la C-32 a Mataró en sentit sud i Cabrera de Mar (Barcelona) en sentit nord des d'aquest dijous a les 8.35 hores.
Arran d'això, s'acumulen 5 quilòmetres de cues a Mataró i 3 quilòmetres a Cabrera de Mar (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest dijous és la tercera vaga educativa del cicle de mobilitzacions fins a juny i la cinquena vaga educativa des de l'inici d'aquest curs.