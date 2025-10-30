La vacunació contra la grip a Catalunya creix un 32% en les 5 primeres setmanes de campanya

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La vacunació contra la grip en les 5 primeres setmanes de la campanya 2025 ha crescut en 175.024 dosis (un 32%) respecte a la campanya anterior, amb un total de 726.549 persones a Catalunya.
L'increment de vacunació s'ha observat des de l'inici de la campanya el 22 de setembre, amb 4.000 dosis més al dia durant les 2 primeres setmanes i 9.000 les 2 últimes, coincidint amb l'ampliació de la vaccinació a persones de 60 o més anys, informa la Conselleria de Salut en un comunicat.
El secretari de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández, ha explicat davant la comissió de Salut del Parlament que l'increment mitjà de vacunació fins ara és de 7.000 persones més al dia, la qual cosa "tindrà un impacte molt rellevant".
Un total de 483.452 persones s'han vacunat contra la covid-19, amb un increment respecte a la campanya anterior de 79.797 persones, la qual cosa suposa un increment del 20%.
En la majoria de casos (51%) la vacunació de grip i covid-19 s'està fent de manera programada amb cita prèvia, un 32% de les quals són vaccinacions oportunistes i el 17% són espontànies.
COBERTURA VACUNAL
Després de 5 setmanes de campanya, s'ha assolit una cobertura vacunal contra la grip del 45% per als més grans de 80 anys i del 27% per a les persones d'entre 70 i 79 anys, superior a les cobertures en el mateix període de la campanya anterior (22% i 38%, respectivament).
Igualment, la cobertura vacunal contra la covid-19 a Catalunya ara és del 37% per als més grans de 80 anys i del 21% per a les persones d'entre 70 i 79 anys (56% i 37% en el mateix període de la campanya anterior).
Pel que fa als infants d'entre 6 i 59 mesos, la cobertura de la grip és actualment del 21%, mentre que en l'anterior era del 16%.