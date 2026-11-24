BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha atorgat la prequalificació a la vacuna Bivermax contra la covid-19, adaptada a la variant XFG.1.1, d'Hipra.
Després de la prequalificació inicial, la biofarmacèutica ha continuat actualitzant la seva prequalificació d'acord amb la composició recomanada per l'OMS, informa la companyia en un comunicat d'aquest dimarts.
L'avenç s'afegeix a la recent autorització de comercialització per part de la Comissió Europea i l'agència reguladora del Regne Unit del mateix vaccí.
En paral·lel, el Fons Rotatori de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS/PAHO) ha incorporat la vacuna contra la covid-19 a la seva cartera de vaccins.
"UN REPTE"
El director global de Vacunes de l'àrea de Salut Humana d'Hipra, Eduard Arce, ha apuntat que la covid-19 continua representant "un repte" per als sistemes sanitaris i la població general.
"Rebre la prequalificació de la nostra vacuna contra la covid-19 i avançar en l'accés al mercat de la Regió de les Amèriques reflecteix la nostra voluntat de contribuir activament a la protecció de la salut pública global", ha afegit.