La UVic-UCC s'incorpora al programa de pràctiques universitàries als tribunals catalans

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat un conveni entre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministeri de Presidència, la Conselleria de Justícia, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i la Universitat de Vic (Uvic-UCC) pel qual aquesta universitat s'incorpora al programa de pràctiques acadèmiques externes als tribunals de Catalunya.
La incorporació de la UVic-UCC al programa aquest curs amplia la xarxa d'universitats que col·laboren amb el programa de pràctiques universitàries als tribunals d'instància coordinat pel CEJFE, una iniciativa que des del curs 1988-1989 facilita que estudiants del grau universitari de Dret coneguin directament el funcionament de la justícia, informa el Govern després del Consell Executiu.
La UVic-UCC s'afegeix a l'Autònoma de Barcelona (UAB), la Pompeu Fabra (UPF), la Internacional de Catalunya (UIC), l'Abat Oliba (CEU UAO), la de Girona (UdG), la de Lleida (UdL), la Rovira i Virgili (URV) i Esade, i durant el curs passat hi van participar 191 estudiants de quart de Dret.