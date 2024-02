Ustec·Stes veu falta de personal a les escoles catalanes per a "una educació inclusiva"

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Ustec·Stes ha impulsat la campanya 'Ens falten mans!' amb la finalitat d'alertar de la falta de personal als centres educatius per donar "una educació inclusiva i de qualitat", i en els pròxims dies distribuirà fullets a les escoles i instituts, informa en un comunicat aquest dilluns.

Reclama reduir les ràtios en tots els grups de tots els nivells d'educació obligatòria i postobligatòria; ampliar les plantilles "per millorar la resposta educativa"; més personal especialista per a alumnes amb necessitats educatives específiques; més recursos de suport intensiu, i incorporar la figura d'infermer escolar, entre altres demandes.

Ustec ha defensat que la diversitat als centres sigui "una oportunitat per construir col·lectivament una societat més justa" i ha demanat garantir els recursos per a una escola diversa i inclusiva i arribar al 6% del pressupost de la Generalitat per a l'educació pública.