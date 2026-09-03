Ustec·Stes manté la vaga del primer dia de curs i demana reobrir les negociacions

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha afirmat aquest dijous que es manté la vaga docent del 8 de setembre, primer dia de curs, i ha demanat a la Conselleria d'Educació de la Generalitat que reobri les negociacions per abordar les millores del sector educatiu.
En unes declaracions als mitjans després de reunir-se els representants del sindicat amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat al departament no fer servir la convocatòria de vaga com una "excusa" per no reobrir les negociacions i fixar un calendari.
Ha dit que la vaga del 8 de setembre "expressa clarament que hi ha un malestar, que el conflicte persisteix i que no s'han resolt les qüestions i necessitats de l'educació", com la dotació de recursos i la reducció de les ràtios.
Segura ha subratllat que aquesta vaga es podria haver evitat si abans de començar el curs el departament hagués traslladat una proposta de calendarització i negociació que donés resposta a les demandes: "Això no s'ha produït", ha afegit.
"PODEN VENIR" MÉS VAGUES
Ha afirmat que insistiran que cal que es reobrin aquestes negociacions perquè "després d'aquesta vaga en poden venir moltes més", i ha dit que la pilota està a la teulada de la Conselleria d'Educació.
Per això, ha cridat el col·lectiu a adherir-se a la vaga del 8 de setembre per exigir la reobertura de les negociacions, i ha confiat en una màxima participació dels docents perquè el departament "mogui fitxa".