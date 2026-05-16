Ustec·Stes insta a ERC i Comuns a incloure als Pressupostos les reivindicacions dels docents

Interpel·len a Illa: "Té un conflicte obert amb l'educació i cal resoldre'l de forma immediata"
BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu del sindicat Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha instat aquest dissabte a ERC i als Comuns, que estan ultimant la negociació per als Pressupostos amb el Govern, que incloguin en les seves negociacions les partides pressupostàries necessàries per recollir les reivindicacions del sector educatiu.
En una atenció als mitjans durant el Consell Nacional del sindicat, ha sostingut que la negociació dels nous comptes públics ha de servir "per resoldre el conflicte educatiu, no per enquistar-lo", i que si no s'inclouen partides pressupostàries per a això, ha dit, no es podran considerar uns Pressupostos socials o progressistes.
"Demanem als grups parlamentaris i especialment als socis del Govern que facin valer la seva responsabilitat i garanteixin que els Pressupostos incorporin compromisos concrets, calenderitzats i pressupostats. ERC i els Comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment", ha valorat.
"FALTA DE VOLUNTAT NEGOCIADORA"
Segura ha lamentat la "falta de voluntat negociadora" de la conselleria d'Educació i FP i del Govern en general i ha reclamat que la resolució del conflicte amb els sindicats majoritaris ha de ser la prioritat màxima de l'Executiu, després de saber que la reunió de la taula sindical del dimarts es produirà, finalment, el dimecres.
Per negociar, ha interpel·lat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa: "Torna demà del seu viatge a Califòrnia. Diuen que per canalitzar la negociació dels Pressupostos, però des d'aquí li diem que té un conflicte obert amb l'educació i cal resoldre'l de forma immediata".
Ha dit que els és igual l'interlocutor, però que s'han de reobrir les negociacions, i que estan disposats a negociar "les hores que facin falta".
La portaveu del sindicat ha assenyalat com a reivindicacions prioritàries la recuperació del poder adquisitiu, l'educació inclusiva, i la reducció de ràtios i de les tasques burocràtiques.