Ustec·Stes impulsa una consulta entre els docents catalans sobre una nova vaga

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El sindicat Ustec·Stes ha impulsat a partir d'aquest dimarts una altra consulta als docents per preguntar "si cal repetir un cicle de vagues com el del març o fer un pas més i preparar una vaga indefinida".
La consulta preguntarà si el personal educatiu està disposat a continuar fent vaga i quants dies d'aturades estaria disposat a fer fins a final de curs i, a més, plantejarà diferents models de vaga perquè cada participant indiqui el seu ordre de preferència, informa el sindicat en un comunicat.
La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha assegurat que el Govern "ha volgut tancar el conflicte en fals, però continua viu als centres", i ha dit que pregunten als docents si repeteixen el model de vagues o aposten per una d'indefinida.
El sindicat ha afirmat que el Govern no ha obert una "negociació real amb la majoria sindical" i manté un acord --el signat amb les CCOO i la UGT-- que per Ustec·Stes és insuficient.
Segons el sindicat, l'objectiu és reobrir la negociació abans de final de curs i "anar més enllà dels marges de l'acord actual", exigint mesures estructurals i una clàusula salarial que impedeixi perdre poder adquisitiu.
Per això, el sindicat ha subratllat tenir diverses eines sobre la taula, com accions als centres educatius, l'aprovació de mocions als ajuntaments a favor de les reivindicacions i "la pressió al carrer" amb noves mobilitzacions.
Entre les opcions que la consulta posa a consideració hi ha repetir el model de les vagues del març, amb jornades territorialitzades i una vaga a tot Catalunya a la mateixa setmana; ampliar aquest esquema en més d'una setmana; una vaga indefinida distribuïda per serveis territorials, i una vaga indefinida completa.