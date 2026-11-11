Ustec·Stes eleva el seguiment en educació al 50% a Catalunya i al 70% a l'àrea de Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press.
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicat majoritari a l'educació pública no universitària de Catalunya, Ustec·Stes, ha elevat la xifra de participació en la jornada de vaga general d'aquest dimecres al 50% en el conjunt de Catalunya i al 70% a l'àrea de Barcelona.
Segons han informat fonts de l'organització sindical, el seguiment als centres educatius assoleix el 70% a l'àrea metropolitana de Barcelona.
El coordinador d'acció sindical d'Ustec·Stes, Andreu Mumbrú, ha valorat aquest mateix dimecres que hi ha una participació "molt significativa".