Publicat 11/11/2026 13:51

Ustec·Stes eleva el seguiment en educació al 50% a Catalunya i al 70% a l'àrea de Barcelona

Manifestants a la plaça Catalunya de Barcelona
Alberto Paredes - Europa Press.

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicat majoritari a l'educació pública no universitària de Catalunya, Ustec·Stes, ha elevat la xifra de participació en la jornada de vaga general d'aquest dimecres al 50% en el conjunt de Catalunya i al 70% a l'àrea de Barcelona.

Segons han informat fonts de l'organització sindical, el seguiment als centres educatius assoleix el 70% a l'àrea metropolitana de Barcelona.

El coordinador d'acció sindical d'Ustec·Stes, Andreu Mumbrú, ha valorat aquest mateix dimecres que hi ha una participació "molt significativa".

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