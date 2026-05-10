Ustec·Stes demana a Niubó que es comprometi a reobrir les negociacions i faci propostes concretes

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
Ustec·Stes, sindicat majoritari de l'educació a Catalunya, ha demanat a la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, un "compromís públic" per reobrir les negociacions amb els sindicats educatius, una proposta de millora retributiva i un pla de xoc per dotar als centres educatius dels recursos necessaris per atendre a l'alumnat en les condicions adequades.
Així s'ha manifestat el sindicat en un comunicat, després que Niubó anunciés aquest diumenge al matí en una entrevista en Rac 1 que convocarà una reunió de la taula sectorial dijous que ve.
En aquest sentit, Ustec·Stes ha lamentat la manera de donar a conèixer aquesta decisió i considera que la proposta "arriba tard", doncs consideren que el departament hauria d'haver obert negociacions abans de l'inici de les jornades de vaga convocades a partir del proper dimarts.
A més, el sindicat ha dit no tenir cap certesa sobre el contingut ni l'ordre del dia de la taula anunciada i adverteix que no participarà en reunions que serveixin "únicament per normalitzar la situació", sense abordar les reivindicacions del col·lectiu.
El sindicat reitera la seva "plena disposició" de reunir-se amb el departament abans que s'iniciïn la vagues, però reclama que la trobada es faci amb una proposta concreta sobre la taula.