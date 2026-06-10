Ustec·Stes demana al Govern un "veritable espai de negociació" i que presenti una proposta

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
Ustec·Stes ha demanat al Govern un "veritable espai de negociació" després del 'no' al preacord educatiu, i ha instat la Generalitat al fet que presenti una proposta que pugui ser analitzada col·lectivament.
En un comunicat d'aquest dimecres afirma que el missatge del col·lectiu va ser "clar" i que cal anar més enllà i escoltar els treballadors de l'educació i donar resposta a aquells aspectes en els quals creuen que encara no s'ha avançat prou.
Lamenta la deterioració de les condicions laborals i educatives des de fa anys, que atribueix a la manca d'inversió, i afegeix: "Cal una negociació real, amb calendari, documents, compromisos verificables i capacitat efectiva d'assolir acords".