Publicat 10/06/2026 12:09

Ustec·Stes demana al Govern un "veritable espai de negociació" i que presenti una proposta

Archivo - Façana de la Conselleria d'Educació
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

Ustec·Stes ha demanat al Govern un "veritable espai de negociació" després del 'no' al preacord educatiu, i ha instat la Generalitat al fet que presenti una proposta que pugui ser analitzada col·lectivament.

En un comunicat d'aquest dimecres afirma que el missatge del col·lectiu va ser "clar" i que cal anar més enllà i escoltar els treballadors de l'educació i donar resposta a aquells aspectes en els quals creuen que encara no s'ha avançat prou.

Lamenta la deterioració de les condicions laborals i educatives des de fa anys, que atribueix a la manca d'inversió, i afegeix: "Cal una negociació real, amb calendari, documents, compromisos verificables i capacitat efectiva d'assolir acords".

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