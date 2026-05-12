Ustec·Stes demana la dimissió de Niubó si dijous no porta una proposta de millores a la taula

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Juntament amb Aspepc·Sps, la CGT i La Intersindical critiquen la manca de propostes d'Educació
BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu del sindicat Ustec·Stes, el majoritari en l'educació de Catalunya, Iolanda Segura, ha demanat la dimissió de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, si dijous no els porta una proposta "en ferm" de millora de les condicions docents a la taula sectorial a la qual els ha convocat.
Ho ha dit en unes declaracions als periofistas abans de començar la manifestació docent convocada per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical, amb motiu de la jornada de vaga educativa a tot Catalunya d'aquest dimarts.
Ha criticat la "manca de voluntat negociadora per part de la consellera i el Govern" i la defensa que fan de l'acord amb CCOO Educació i la UGT, i reitera la crida a Niubó de negociar amb una proposta concreta que reverteixi les carències dels treballadors i l'alumnat.
També ha criticat que davant el dret a reunió i a vaga dels docents es faci un dispositiu policial (en referència a la presumpta infiltració de dos mossos d'esquadra en una assemblea docent) i ha tornat a reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
Sobre la proposta econòmica de 400 euros més al mes, ha recordat que ho ha dit en referència als límits als quals volien arribar i que la proposta és "un punt mitjà" entre el màxim de 700 euros i el mínim de 200, i recorda que la proposta se sotmetria a votació del col·lectiu.
S'ADRECEN A ILLA
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, s'ha adreçat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per dir-li que "l'ambient està calent i si vol saber la temperatura que no enviï policies i miri les notícies", i li demana que expliciti instruccions a la consellera perquè dijous els porti propostes per al retorn del deute dels sexennis, la millora del complement específic, entre altres millores.
Laura Gené, de la CGT, ha volgut deixar clar al Govern que aquestes vagues no només són pel sou sinó per una "situació d'emergència educativa, abaixar ràtios en totes les etapes educatives, més recursos per a la inclusiva i estabilitat a la feina i els centres educatius", i diu que dijous aniran a la taula amb ganes de trobar solucions i de manera calendaritzada.
Finalment, Marc Martorell, de La Intersindical, insisteix que no només lluiten per les condicions laborals dels docents, sinó per la millora educativa: "Volem un país on els currículums educatius no s'imposin des d'un despatx i on tot l'alumnat tingui dret a aprendre en la llengua pròpia".