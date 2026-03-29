Ustec·Stes defensa un "pla alternatiu" de desburocratització de l'educació amb 30 mesures

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 març (EUROPA PRESS) -
El sindicat educatiu Ustec·Stes ha presemtado un "pla alternatiu" per la desburocractització de l'educació amb 30 mesures concretes per reduir aquesta càrrega en els centres, en resposta al pla de desburocratització anunciat pel Govern.
En un comunicat aquest diumenge, el sindicat critica que el Govern "arriba tard, manté un model basat en licitacions i plataformes privades, exclou a la majoria sindical de la negociació del pla i evita negociar, salaris, ràtios i desburocratització real".
Segons Ustec el pla de l'executiu no aposta per una eina pública, integrada i al servei dels centres i insisteix en "un model que fragmenta, privatitza i allunya encara més la gestió educativa del control públic", per la qual cosa defensen un entorn únic i interoperable de titularitat i gestió pública.
A més, assenyalen que el pla del Govern és "contradictori" perquè afirma voler descarregar els centres però, apunten, no garanteix el reforç de les plantilles i deixa fora mesures proposades per Ustec com la reducció de tràmits redundants, la fi de les reprogramacions, la supressió de documents sense tornada pedagògica i l'eliminació d'informes duplicats per a un mateix alumne, entre d'altres.
D'altra banda, lamenten que el Govern "vol deixar fora de la negociaci una altra vegada a la majoria sindical fent el seguiment del pla dins de la comissió de l'acord signat amb CCOO i UGT".