Ustec·Stes creu que la dimissió de Trapero "no taparà" la infiltració dels Mossos en una assemblea

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Ustec·Stes considera que la dimissió de l'ex-director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, "no taparà" la infiltració policial en una assemblea docent que es va produir el passat 6 de maig i que, recorda el sindicat, continua pendent de resolució judicial.
En un comunicat aquest dimecres, el sindicat afirma que la dimissió de Trapero "no altera els fets" i demana aclarir com es va prendre la decisió, qui la va adoptar i les instruccions amb les quals es va dur a terme, a més de saber quins mecanismes policials i institucionals van permetre aquesta actuació.
Per això, Ustec·Stes manté la via judicial fins que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es posicioni sobre el cas i demana "garanties" perquè mecanismes d'obtenció d'informació dins d'espais com l'activitat assembleària, sindical i la preparació d'una vaga estiguin sotmesos a controls exigibles en una democràcia.