Ustec·Stes assegura que 4 instituts es fan enrere en el pilot dels Mossos i un més ho valora

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Ustec·Stes, el sindicat majoritari de l'educació a Catalunya, ha assegurat que 4 instituts s'han fet enrere en la prova pilot d'introduir un agent dels Mossos d'Esquadra a 14 centres educatius catalans, i que un altre institut ho està valorant, informen fonts del sindicat.
Segons ha avançat Rac 1 aquest dijous, es tracta de 4 dels 14 centres que participaven en aquesta prova i són el Jaume Callís, el Comtat d'Osona i La Plana de Vic --tots 3 centres són de Vic-- i el Margarida Xirgu de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
D'altra banda, el sindicat explica que l'Institut de Vic va començar la prova aquest dilluns però que la setmana vinent ho portaran a votació al claustre i es preveu que hi votin "en contra".
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, va defensar dimarts el pla en una roda de premsa, perquè va afirmar que és per fomentar la convivència als centres i donar eines als equips directius i al personal educatiu, i va remarcar: "No hi ha un problema de convivència ni de seguretat a Catalunya i encara menys en els entorns educatius".
El departament va explicar que aquesta figura d'un policia als centres educatius aniria sense uniforme i sense arma; que no ve a substituir "cap recurs" i que la intenció és reforçar la prevenció i mediació.