Ustec·Stes assegura que 2 de cada 3 docents pateix agressions físiques o verbals

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicat educatiu Ustec·Stes ha assegurat que 2 de cada 3 docents ha patit agressions físiques o verbals per part d'estudiants, arran d'una enquesta que han respost 11.000 professors de Catalunya.

En un comunicat d'aquest dijous, ha explicat que aquesta enquesta era per conèixer la satisfacció del personal amb la professió docent, i que l'informe final el presentaran d'aquí a "poques setmanes".

Segons l'enquesta, consultada per Europa Press, el 63,76% dels enquestats diuen que ha viscut alguna agressió física (el 14,20%), verbal (el 46,47%) o danys a objectes (3,34%) per part d'alumnes; el 33,7% assenyala que no i gairebé el 3% restant no ha respost.

Ustec ha començat una campanya per proposar a les persones afectades unes "instruccions clares" que recullin uns passos a seguir en cas de patir una agressió, ja que critica que encara no existeix un protocol per fer front a aquests casos, i també ha demanat que es formalitzi un registre de totes les agressions per part d'alumnes.

Ha insistit a prioritzar el benestar psicosocial i la seguretat de les persones que treballen en l'educació perquè "no fer res davant una conducta agressiva reforça aquesta conducta i transmet el missatge que està bé i que es pot continuar fent sense problema".

Fa una setmana, la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya va reclamar al Govern la creació d'una oficina d'atenció al personal educatiu contra les agressions d'alumnes, a més d'un "protocol clar" perquè les direccions dels centres educatius sàpiguen què fer en aquests casos, i alertava també de la salut mental dels docents.