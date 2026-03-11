Ustec respon a CCOO que sí que estaven negociant amb Educació i critica la seva "signatura traïdora"

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El sindicat educatiu majoritari a Catalunya, Ustec·Stes, ha replicat a CCOO Educació que ells sí que eren en tot moment a la taula de negociació amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, i critica la seva "signatura traïdora" i que l'acord s'hagi produït fora la taula de negociació.
Així ho afirma la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, en unes declaracions a Europa Press aquest dimarts, després que la secretària general de CCOO Catalunya, Belén López, hagi criticat el 'no' d'Ustec·Stes a l'acord en educació i hagi dit que "no ha negociat mai ni un euro".
Segura diu que això no és cert i reitera que ells no s'han aixecat de la taula de negociació en cap moment: "Si s'han trencat les negociacions ha estat perquè l'administració ho ha volgut i perquè han pactat el que han pactat amb CCOO i la UGT per la porta del darrere. Tant l'administració com ells ens han deixat fora de manera deliberada i només responent a interessos polítics".