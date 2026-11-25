DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La comissió jurídica d'Ustec ha interposat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'Ordre de serveis mínims establerta per a la vaga del 26 de novembre, en considerar que vulneren el dret fonamental de vaga.
Critiquen la duplicació dels serveis mínims en infantil i primària respecte a la vaga general de el 11 de novembre, passant d'un docent per cada 6 aules a 1 per cada 3 sense una justificació "suficient" per part de la Conselleria d'Educació, apunten en un comunicat d'aquest dimecres.
També lamenten els serveis mínims addicionals en secundària sense distingir entre etapes obligatòries i postobligatòries; l'afectació "desproporcionada" en escoles rurals i centres petits, i la falta de motivació i de justificació tècnica suficient de les ràtios establertes.
Donada la "imminència" de la convocatòria, Ustec ha sol·licitat mesures cautelaríssimes per suspendre els serveis mínims en tota la secundària postobligatòria, i en aquells centres on la seva aplicació comporti la designació de tota la plantilla docent.
El sindicat considera que la Conselleria no justifica prou l'increment de serveis mínims ni la seva extensió a les diferents etapes educatives, i que això suposa una restricció "desproporcionada" del dret fonamental de vaga.