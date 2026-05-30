Ustec diu que els sindicats educatius decidiran aquest dissabte si mantenen les vagues

Consulten paral·lelament al col·lectiu docent per ratificar o no el preacord amb Educació
BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha explicat que els sindicats educatius es reuniran la tarda d'aquest dissabte per decidir si mantenen la convocatòria de vagues i mobilitzacions a partir del dilluns, després de l'acord aconseguit el divendres amb la Conselleria d'Educació de la Generalitat.
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Segura ha apuntat que, en paral·lel a la possible desconvocatoria, estarà en marxa la consulta al col·lectiu docent per veure si ratifiquen el preacord.
La portaveu ha dit que defensaran el 'sí' a l'acord perquè ho valoren "íntegrament, no només en termes salarials", i consideren que han estat un pas endavant significatiu.
"No és el que haguéssim volgut arrencar en màxims, però si contemplem tota la globalitat, doncs és un bon acord", ha reflexionat.
Segura ha destacat que s'ha passat d'un augment de 200 euros a prop de 400, que sumats als increments salarials, suposaran al voltant de 600 euros més en les nòmines dels docents.
Apunta que hi ha qüestions que els hagués agradat abordar, com el català, però celebra els avanços assolits en altres aspectes: "És veritat que en el tema de la llengua s'ha d'entrar en molta profunditat. És un marc polític, és un marc conceptual i ho hem d'abordar de forma específica i de forma molt profunda. Però en temes com la inclusiva, nosaltres pensem que hem fet un salt increïble".
COLÒNIES
Preguntada per si el curs que ve hi haurà colònies escolars, Segura ha dit que és un tema que s'haurà de tornar a "posar sobre la taula" amb la Conselleria.
"És una mesura de pressió que la gent ha tirat endavant en un context, davant d'una negociació inexistent, davant d'una falta de voluntat de l'administració", ha dit la portaveu, que remarca que aquest tipus de sortides i hores extres suposen un desgast que ha de ser compensat.
Segura ha afirmat també que no creu que les vagues vagin a passar factura social al col·lectiu docent: "Nosaltres rebem cada dia suport de cada vegada més agents socials. Les famílies ja estaven aquests dies llançant missatges de suport, amb més de 600 AFAs. La veritat és que hem tingut un suport molt gran".