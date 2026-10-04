USTEC demana al Govern informació sobre l'estat dels centres educatius després de les fortes pluges

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicat USTEC ha demanat aquest diumenge al Govern de la Generalitat informació sobre l'estat dels centres educatius després de les pluges torrencials que han afectat aquest cap de setmana principalment al litoral i prelitoral català.
L'organització ha demanat a l'Executiu que amb "la màxima celeritat possible" faci un inventari de l'estat dels centres educatius i que traslladi aquesta informació de manera clara als centres, treballadors i famílies, ha informat en un comunicat.
El sindicat considera "imprescindible" que les decisions sobre l'obertura i el funcionament dels centres prioritzin en tot moment els criteris de prevenció i seguretat, tant pel que es refereix a l'estat dels edificis com als seus accessos i entorns.
COMUNICACIÓ D'INSTRUCCIONS
USTEC ha demanat també que les instruccions i decisions que afectin a l'activitat dels centres es comuniquin "amb la màxima antelació possible" de manera que els equips directius, els treballadors i les famílies puguin ser avisats amb suficient temps i organitzar-se adequadament.
En aquest sentit, el sindicat ha tornat a reclamar una explicació sobre els criteris que van portar a mantenir l'activitat lectiva a les Terres de l'Ebre (Tarragona) durant l'anterior episodi de pluges malgrat les alertes existents.
L'organització ha reclamat novament indicacions clares, homogènies i amb criteris de prevenció per actuar en aquest tipus de situacions.
USTEC, a més, ha traslladat la seva solidaritat amb les poblacions i centres afectats pel temporal i s'ha posat a disposició per "contribuir a facilitar una gestió responsable d'aquesta situació, amb l'objectiu de garantir la seguretat de l'alumnat i de treballadors i treballadores dels centres educatius".