Ustec demana bonificacions per a les escoles oficials d'idiomes i equiparar preus

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El sindicat educatiu majoritari a Catalunya, Ustec·Stes, ha reclamat aquest dilluns bonificacions per a tots els nivells i idiomes que s'imparteixin a les escoles oficials d'idiomes (EOI) i "fer efectiva" l'equiparació de preus i taxes a tots els centres.

En una roda de premsa, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha advertit de les dificultats burocràtiques en el procés d'inscripció als cursos, i ha insistit que Catalunya "no es pot permetre que hi hagi persones que volen aprendre el català i que es quedin fora del sistema públic d'ensenyament de l'idioma".

Ha assegurat que Ustec·Stes ha treballat per revertir l'encariment de les taxes i els preus públics i creu que "l'administració hauria de vetllar per la no-discriminació de part de l'alumnat i hauria de ser coherent amb les polítiques de promoció de les llengües minoritzades de Catalunya".

La coordinadora d'EOI del sindicat, Aduna Olaizola, ha criticat que la mesura de retirar la penalització per repetir curs no s'ha implementat i creu que és "un pas més per democratitzar l'accés de tot l'alumnat a l'aprenentatge d'idiomes".

El sindicat creu que la universalització dels estudis d'idiomes ha d'anar acompanyada de mesures de dignificació docent i que l'aprenentatge del català hauria de ser de franc en tots els nivells i cursos que ofereixen els organismes públics.