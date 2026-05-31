Ustec defensa que el preacord d'educació és "el millor" que es podia aconseguir

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu del sindicat docent Ustec.stes, Iolanda Segura, ha defensat que el preacord d'educació aconseguit pel seu sindicat, juntament amb Aspepc·sps, amb el Govern és "el millor" que es podia aconseguir en aquest moment, encara que ha afirmat que si els docents voten en contra d'aquest acord en la consulta que se'ls realitzarà aquesta setmana estan preparats per convocar noves mobilitzacions.
En una entrevista concedida a 'Rac 1' aquest diumenge recollida per Europa Press ha demanat als docents que votin a favor si estan d'acord i, en cas contrari, que votin negativament i es comprometin a "mobilitzar-se" per participar en noves convocatòries de vaga.
Segura s'ha mostrat satisfeta amb l'acord aconseguit "sense llançar molts coets, perquè no és el millor acord", però que, afegeix, s'aconsegueix després d'un procés molt intens que ha empoderat al col·lectiu decent.
"L'acord podria haver estat millor, segurament, però també s'arriba on s'arriba, i pensem que s'ha fet un salt qualitatiu molt gran" en àmbits com les places d'escola inclusiva i els complements de sou, ha destacat.
Així, ha dit que Ustec està a favor de recolzar aquest acord per "consolidar guanys" i ha explicat que han cregut convenient desconvocar les vagues territorials d'aquesta setmana per donar espai per organitzar la consulta, generar un espai de reflexió i perquè els docents agafin forces per si s'iniciés un nou cicle de mobilitzacions.