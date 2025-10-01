La USTEC critica que l'escola inclusiva no arriba a la postobligatòria i veu un "abandonament" en l'FP i l'EOI

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicat educatiu majoritari català, USTEC·STEs, ha criticat que l'escola inclusiva no arriba a l'etapa postobligatòria i que la formació professional (FP) i les escoles oficials d'idiomes (EOI) pateixen un "abandonament" institucional que posa en risc la qualitat educativa i els drets laborals.
En una roda de premsa aquest dimecres, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha assegurat que el curs ha començat enmig d'un caos organitzatiu, en les seves paraules, amb molts docents que "no sabien ni els seus horaris ni l'alumnat assignat al setembre".
També ha remarcat que més d'11.000 professors més grans de 55 anys "continuen sense poder exercir el dret a la reducció lectiva, ajornat any rere any" i ha insistit en que el professorat català és el més mal pagat de l'Estat i que ha perdut més del 25% de poder adquisitiu.
"Més de mil professors i professores d'FP cobren encara menys per ser especialistes o laborals" i el sindicat reclama restituir la jubilació voluntària als 60 anys i crear un cos únic de professorat d'FP, en el subgrup A1 i amb nivell 26.
El coordinador d'FP d'USTEC·STEs, Ramon Roy, creu que el nou model d'FP "és un pas més cap a l'externalització" i diu que fins al 50% del currículum pot ser impartit per empreses i això converteix els alumnes en treballadors barats, diu textualment, més que en estudiants.
A més, assenyala que la planificació de places és deficitària i insuficient; que falten ordinadors als centres educatius i que "només" hi ha 12 orientadors per més de 200 centres públics d'FP; i insisteix en que no hi ha prou recursos ni professionals per atendre la diversitat i inclusió en l'FP.