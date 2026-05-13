Ustec i CGT demanen la dimissió de Parlon, cessar a Trapero i avancen accions per la infiltració

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Critiquen que Parlon i Trapero no han donat suficients explicacions en comissió
BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, i la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, han demanat la dimissió de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i el cessament del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dos agents en una assemblea docent i avancen que presentaran accions davant dels tribunals.
Ho han dit aquest dimecres en roda de premsa al Parlament, en el marc de la compareixença en comissió d'Interior tant de la consellera com de Trapero, i assenyalen que la "responsabilitat última" de l'ocorregut és de Parlon.
Segura ha dit que les explicacions que han donat són insuficients i que volen responsabilitats polítiques i remarca que si Parlon "no és capaç de donar les explicacions oportunes el que ha de fer és dimitir".
Es pregunta qui té la responsabilitat d'aquest operatiu i qui ho va autoritzar: "Quina confiança podem tenir la ciutadania si sembla que hi ha un cos policial sense control? Que hi hagi un cos policial que actuï d'una forma o una altra, la responsabilitat és de la consellera".
Considera que tot té origen en el conflicte per l'acord educatiu i la incapacitat, diu, d'abordar-ho des de la negociació, i insisteix en "no policialitzar un conflicte, assumir responsabilitats polítiques i cessar immediatament aquestes activitats".
DEMANDA
L'advocat d'Ustec·Stes, Ivan Vázquez, ha assegurat que es tracta d'una vulneració flagrant d'un dret fonamental i que la compareixença ha estat totalment insatisfactòria: "Ens trobarem als tribunals".
En aquest sentit, explica que des d'Ustec·Stes estan treballant en una demanda per vulneració de drets fonamentals davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ja que "tu pots utilitzar la tècnica d'infiltració en una organització criminal, quan hi ha indicis de delicte i sempre tutelat per un jutjat, però cap d'aquests elements s'han complert".
"VULNERACIÓ DE DRETS QUE NO S'HAURIA DE PRODUIR"
Per la seva banda, Gené creu que Parlon "a qui hauria d'haver demanat perdó és a tot el col·lectiu educatiu en peus de vaga" i la critica per plantejar l'ocorregut com un petit error que afecta a la confiança cap al cos policial.
"Avui hem vist com Interior està intentant salvar els mobles a una vulneració de drets fonamentals que no s'hauria d'haver produït mai en aquest país", i assenyala que Niubó hauria d'haver estat en aquesta comissió, però que no ha anat, i la insta a donar la cara, diu, i posar-se a negociar.
Remarca que el que demanen és que s'assumeixin responsabilitats i la garantia que aquests fets no tornaran a passar, i afegeix que CGT Ensenyament també està treballant jurídicament per, "en la major brevetat possible, posar-ho en coneixement dels jutjats".
Culmina que "amb un PSC així no fa falta que vingui l'extrema dreta" i assegura que la compareixença d'aquest dimecres deixa més preguntes que respostes i exigeix explicacions sòlides.