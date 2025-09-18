Ustec alerta de "coaccions" d'Educació contra les concentracions per Palestina

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El sindicat educatiu majoritari de Catalunya, Ustec·Stes, ha advertit de "coaccions" de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat contra les concentracions davant els centres educatius previstes aquest dijous, i assegura que demanarà explicacions.
Fonts del sindicat han explicat a Europa Press que els diferents Serveis Territorials han enviat un correu electrònic a les direccions educatives en relació amb aquestes concentracions, en què assenyalen que "tots els centres han de seguir el calendari escolar" i que l'horari ha de respondre a criteris pedagògics.
Fonts del departament, consultades per Europa Press, insisteixen que "tota activitat que es faci als centres educatius ha de respondre a criteris pedagògics i respectar l'horari i calendari establert en l'ordre".