Uspac demana "el cessament immediat de la Prefectura de Mossos i la dimissió de la cúpula d'Interior"

BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (Uspac) ha demanat "el cessament immediat de tota la Prefectura del cos de Mossos d'Esquadra i la dimissió immediata de la cúpula política", incloent-hi el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i el Director General de la Policia, Pere Ferrer.

En un comunicat aquest divendres, el portaveu del sindicat Albert Palacio ha titllat de "rocambolesca" la roda de premsa d'aquest divendres a la Conselleria d'Interior, en la qual han intervingut Elena, Ferrer i el comissari cap de Mossos, Eduard Sallent.

Palacio ha ironitzat dient que la roda de premsa recorda a "una pel·lícula dels Monty Python o un futur projecte del mestre Berlanga" i ha demanat als màxims responsables que no tirin pilotes fora i assumeixin la seva responsabilitat.

Uspac considera inadmissible el ridícul, textualment, i assegura que la compareixença d'aquest divendres suposa un insult als milers de mossos que cada dia salvaguarden l'ordre públic al carrer, als quals des de la Prefectura "a la mínima que poden obren expedients disciplinaris per coses vulgars".

Per això, considera que després del que ha passat en les últimes 72 hores, els màxims responsables no poden anar-se'n perquè hi ha un canvi de govern, sinó que demana un cessament immediat de la Prefectura de Mossos i de tota la cúpula d'Interior.