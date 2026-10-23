LA URV interromp fins dilluns l'accés als seus webs com a mesura preventiva de ciberseguretat

TARRAGONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha interromput fins dilluns l'accés al seu web institucional, el de la fundació, els webs dels centres, departaments i serveis i la seva seu electrònica com a "mesura preventiva per garantir la seguretat dels sistemes i serveis" de la universitat.
En un comunicat aquest divendres, ha explicat que altres universitats han adoptat "mesures similars" davant la vulneració crítica de seguretat detectada en PHP, una tecnologia molt utilitzada i sobre la qual l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat aquest setmana.
Els terminis dels tràmits electrònics afectats pel tancament queden prorrogats per "un període equivalent al temps d'indisponibilitat", i no es veuen afectats el Campus Virtual, l'intranet, el correu electrònic ni les aplicacions corporatives.