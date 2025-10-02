La URV condemna l'"assalt" a la Flotilla on viatja un doctorand de la universitat

TARRAGONA 2 oct. (EUROPA RESS) -
L'equip de direcció de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha condemnat l'"assalt" a la Global Sumud Flotilla on viatjava el doctorand del Programa de Doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química Adrià Plazas.
En un comunicat, el rector de la URV, Josep Pallarès, n'ha exigit l'"alliberament immediat" i també el de la resta de membres de la Flotilla, i ha demanat que es garanteixi en tot moment el respecte als drets humans i la integritat de les persones retingudes.
Pallarès ha contactat amb les autoritats competents del Govern central perquè emprenguin sense demora totes les gestions que assegurin el ràpid retorn del doctorand i vetllin per la protecció dels seus drets.